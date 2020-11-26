Преступник в Петербурге украл автомобиль стоимостью более 2,5 млн рублей

Санкт-Петербург. 26 ноября. Жительница Красногвардейского района сообщила об угоне у нее автомобиля Hyundai SANTA FE. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Петербурженка сообщила, что её автомобиль, стоимостью 2 550 000 млн рублей, был угнан на проспекте Косыгина. Нарядами ГИБДД проводится комплекс следственных мероприятий по поиску угнанного автомобиля и поимке преступника. Изъяты свидетельство о регистрации транспортного средства и два комплекта ключей от автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье о хищении чужого имущества в особо крупном размере.