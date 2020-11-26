Муцениеце считает Прилучного не единственным виновником развода

Москва, 26 ноября. Актриса Агата Муцениеце призналась в эфире шоу на YouTube-канале, что не только Павел Прилучный виноват в разрыве их семейных отношений.

О своем разводе Муцениеце побеседовала с Раисой Рязановой, исполнительницей роли Тоси в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Она заявила, что в настоящее время анализирует произошедшее с ней и пытается делать работу над ошибками.

Рязанова негативно отнеслась к расставанию Агаты и Павла. Она обозвала артистов «дураками», подчеркнув, что семью нужно было сохранить в любом случае.

«Мы и сами знаем, что дураки. Я с ней полностью согласна. Я многое анализирую и делаю работу над ошибками. Не бывает так, что виноват кто-то один», – отметила Муцениеце.

Прилучный познакомился со своей будущей женой во время съемок сериала «Закрытая школа». Поженились они тайно. У Муцениеце родились двое детей. Брак распался в 2020 году.

Актер после развода стал встречаться со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Ходят слухи, что они больше не вместе.

Недавно Муцениеце жестко подшутила над Карпович. Она побывала в поселке, где когда-то жила вместе с Прилучным и заглянула в свой бывший дом. Актриса заявила, что хотела забрать велосипед. Ей это не удалось. Агата после этого рассказала в своем блоге на YouTube, что после некоторых особей во дворе ее бывшего дома все перестало расти.

Особью она назвала Карпович. Прилучный после развода какое-то время жил с новой пассией в этом доме. Московскую квартиру себе забрала Агата.