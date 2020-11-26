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Муцениеце считает Прилучного не единственным виновником развода

Муцениеце считает Прилучного не единственным виновником развода

Москва, 26 ноября. Актриса Агата Муцениеце призналась в эфире шоу на YouTube-канале, что не только Павел Прилучный виноват в разрыве их семейных отношений.

О своем разводе Муцениеце побеседовала с Раисой Рязановой, исполнительницей роли Тоси в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Она заявила, что в настоящее время анализирует произошедшее с ней и пытается делать работу над ошибками.

Рязанова негативно отнеслась к расставанию Агаты и Павла. Она обозвала артистов «дураками», подчеркнув, что семью нужно было сохранить в любом случае.

«Мы и сами знаем, что дураки. Я с ней полностью согласна. Я многое анализирую и делаю работу над ошибками. Не бывает так, что виноват кто-то один», – отметила Муцениеце.

Прилучный познакомился со своей будущей женой во время съемок сериала «Закрытая школа». Поженились они тайно. У Муцениеце родились двое детей. Брак распался в 2020 году.

Актер после развода стал встречаться со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Ходят слухи, что они больше не вместе.

Муцениеце считает Прилучного не единственным виновником развода

Недавно Муцениеце жестко подшутила над Карпович. Она побывала в поселке, где когда-то жила вместе с Прилучным и заглянула в свой бывший дом. Актриса заявила, что хотела забрать велосипед. Ей это не удалось. Агата после этого рассказала в своем блоге на YouTube, что после некоторых особей во дворе ее бывшего дома все перестало расти.

Особью она назвала Карпович. Прилучный после развода какое-то время жил с новой пассией в этом доме. Московскую квартиру себе забрала Агата.

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