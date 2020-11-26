Сверхпрочную броню для транспорта разработали в России

Россия, 26 ноября. Ученые из Перми и Томска создали инновационный материал, который способен обеспечить надежную защиту для автомобильного и железнодорожного транспорта.

По словам специалистов, материал представляет собой керамические вставки в броне, принимая весь удар на себя, а транспорт при этом остается целым.

Разработанный учеными материал можно использовать при дорожных работах, к примеру, для создания тротуарной плитки или декораций для фасадов. Также из него получаются специальные взрывобезопасные контейнеры для аэропортов и вокзалов.

Новая разработка состоит из оксидов кремния, магния, алюминия, титана, марганца, кальция, натрия, калия, хрома и ванадия. При этом отмечается, что их разработка не включает токсичных элементов, к примеру, оксида кобальта или редких карбидов.