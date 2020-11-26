ФСБ рассекретила документы о казнях гитлеровцами советских граждан

Москва, 26 ноября. Документы о массовых казнях советских граждан пособниками нацистов в Орловской области были опубликованы Управлением ФСБ по Омской области.

В архивных документах контрразведки СМЕРШ речь идет о собранных материалах разведчиков управления после освобождения Орловской области от немецко-фашистской оккупации.

Начальник 11-й гвардейской армии полковник Николай Митрофанов в записке начальнику управления СМЕРШ генерал-лейтенанту Павлу Зеленину сообщил, что захватив районы Орловской области, фашисты создали карательные отряды, которые проводили репрессии в отношение мирных жителей.

«С целью наиболее эффективного использования отряда немцы разжигали чувство ненависти карателей к народу, призывая их быть беспощадными к непокорным фашизму», — писал Митрофанов.

В записке Митрофанов подчеркнул, что особо зверски каратели орудовали в Знаменском районе. По его подсчетам, там было казнено более 200 граждан СССР.