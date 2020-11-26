Ученые из Новосибирска смогли удешевить бионический протез руки

Новосибирск, 26 ноября. Материал для изготовления бионического протеза кисти руки на 3D-принтере создали ученые из Новосибирского государственного технического университета.

Новая технология позволяет значительно снизить стоимость протеза. Вместе с этим скорость его изготовления стала больше. Принтер создает детали из пластика, которые обладают выносливостью, а поломка при необходимости не потребует больших затрат.

В создании протеза ученые применяют технологии 3D-сканирования и 3D-моделирования. Первый пробный образец продемонстрировал высокие результаты. В настоящее время ученые работают над созданием компьютерной программы, которая позволит управлять прототипом. После окончания всех тестов готовый протез планируют выпустить на рынок.