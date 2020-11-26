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Аналитики объяснили, как сохранить накопления при смене пенсионного фонда

Аналитики объяснили, как сохранить накопления при смене пенсионного фонда

Россия, 26 ноября. Смена пенсионного фонда может спровоцировать потерю части накоплений. Руководитель центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, как этого избежать.

По словам эксперта, перевод пенсионных накоплений в другой фонд разрешено производить каждый год, но это грозит «подводными камнями» в виде потери инвестиционного дохода.

«По закону доход от инвестирования пенсионных накоплений фиксируется на счете клиента фонда только каждые пять лет. Таким образом, менять фонд без потерь можно только раз в пятилетку», – отметил собеседник агентства «Прайм».

Для смены фонда без финансовой потери, нужно подать срочное заявление. В нем необходимо указать, что переход в другой НПФ должен произойти только через пять лет.

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