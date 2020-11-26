Асмус продолжает подогревать интерес публики к разводу с Харламовым

Москва, 26 ноября. Российская актриса Кристина Асмус в очередной раз привлекла внимание общественности к своему разводу с шоуменом Гариком Харламовым.

Звезда сериала «Интерны», объявляя новый конкурс, в своем профиле выложила достаточно скромное фото с лицом, наполовину прикрытым ладонью. Внимательные фанаты, все еще обеспокоенные темой развода актрисы и комика, сразу заподозрили Асмус в намеренной демонстрации отсутствия обручального кольца на пальце.

«А выглядит, будто показываете, что нет кольца», — написал один из подписчиков.

Актриса решала сразу же развеять все догадки и ответила в комментарии.

«Я никогда не носила кольцо», — написала она.

Остальные поклонники попытались продолжить дискуссию, однако актриса реагировать на провокационные вопросы и домыслы не стала. Многие подписчики снова отметили красоту Асмус и оставили хвалебные комментарии под публикацией.

Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о решении расстаться одновременно. 22 июня звездная пара опубликовала в Instagram сообщение, что дальнейший жизненный путь они продолжат по отдельности, но сохранят дружеские отношения ради общей дочери. В Сети быстро появились слухи, что причиной разрыва стала скандальная роль Асмус в фильме «Текст», где девушка снялась в откровенной сцене, граничащей с порнографией. И Асмус, и Харламов категорично опровергают подобные сплетни.

По мнению многих фолловеров актрисы, после развода Асмус стала чаще публиковать откровенные и провокационные фотографии. Так, недавно девушка вызвала восторг среди фанатов снимком в кружевных панталонах.