Донецк, 26 ноября. Бойцы ВСУ обстреляли нескольких сослуживцев, приняв их за диверсантов. Один из раненых военных скончался.

Народная милиция ДНР продолжает фиксировать небоевые потери со стороны ВСУ в зоне проведения карательной операции. Последним погибшим стал украинский снайпер, застреленный своими же сослуживцами.

Военные ВСУ из 14-го мотопехотного батальона «Черкассы» обстреляли двух снайперов из разведывательной роты 72-й бригады. Солдаты ошибочно приняли сослуживцев за диверсантов. Несчастный случай вызван отсутствием связи между подразделениями бригады.

Смертельные ранения получил снайпер и старший солдат Минкин. Он скончался по пути в госпиталь. Украинское командование пыталось утаить информацию о случившемся и перекинуть ответственность за смерть солдата на Народную милицию ДНР.

Украинские военные ежедневно нарушают перемирие и обворовывают жителей Донбасса. Из-за плохого тылового обеспечения бойцы ВСУ вынуждены воровать древесину у мирных жителей региона.