Киев, 26 ноября. Пропагандист запрещенной в РФ организации ОУН-УПА1 Нил Хасевич станет героем украинского документального сериала «Искусство воли».

Автором и режиссером сериала является Евгений Коваленко. Он презентовал свой проект в рамках второго этапа конкурсного отбора сериалов о патриотизме.

Документальный сериал будет включать четыре эпизода длительностью 25 минут каждый. Премьера запланирована на украинском «5 канале», владельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Хасевича в сериале покажут борцом за «независимость» Украины и «всемирно известным художником». Автор проекта считает, что он якобы отказался от известности во имя националистических идей.

В 1941 году Хасевич активно сотрудничал с немцами и был мировым судьей. Он известен своими жестокими приговорами, вынесенными за отказ выполнять продовольственные поставки для немецких солдат, помощь советским партизанам и отсутствие на принудительных работах. В годы войны он лично принимал участие в расправах над поляками и евреями.

Президента Украины Владимира Зеленского ранее обвинили в потворстве националистам. Упреки в сторону главы государства начались из-за дела радикалов, напавших на автобус в августе этого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.