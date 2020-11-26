Марочко: Донбасс готов к отражению угрозы со стороны ВСУ

Донецк, 26 ноября. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что если Украина решит пойти по «азербайджанскому» сценарию в Донбассе, ДНР и ЛНР готовы принять бой.

Марочко рассказал, что ситуации в Донбассе и Нагорно-Карабахской Республике имеют существенные отличия. Он подчеркнул, что вооруженные силы республик находятся в постоянной готовности к военной угрозе со стороны киевских боевиков. Армению же в случившемся конфликте просто-напросто застали врасплох.

Эксперт считает, что для успешной атаки Украине понадобятся серьезные ресурсы и значительная огневая мощь, которые у Киева отсутствуют. Помимо этого радикально настроенные националисты, имеющие возможность влиять на решение властей, прекрасно понимают, что на данный момент позиции народного ополчения ДНР и ЛНР у линии разграничения значительно укреплены, и попытка взять их штурмом не приведет ни к чему, кроме большого количества жертв со стороны ВСУ.