Эпидемиолог раскрыл особенности течения COVID-19 у привитых пациентов

Москва, 26 ноября. Вакцина от коронавируса не дает гарантированной защиты от COVID-19, однако значительно смягчает течение болезни.

Привитые от коронавируса люди болеют не так, как люди без вакцины. Препарат защищает от возникновения осложнений в случае заболевания COVID-19, заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ключевое действие вакцины заключается в том, что привитый человек не страдает от пневмонии, поражения сердца и почек при заболевании. Важной защитой от заражения является соблюдение социальной дистанции и ношение маски. При несоблюдении профилактических мер любой иммунитет может дать сбой, пояснил эксперт.

Немецкие ученые недавно пришли к выводу, что защитить организм от COVID-19 с помощью зеленого чая, сока граната или черноплодной рябины, передает РИА 56.

Жителей России ранее предостерегли от намеренного заражения коронавируса ради получения антител. Это может привести к опасным и неоправданным последствиям.