МЧС России прибудет в Донецк с юбилейным гуманитарным конвоем

Донецк, 26 ноября. Российские спасатели утром 26 ноября прибудут в Донецк с 100-м гуманитарным конвоем. Соответствующее заявление сделали в пресс-центре донецкого МЧС.

Гуманитарный груз будет включать в себя лекарственные средства, медицинское оборудование и изделия медицинского назначения. Суммарный вес 100-го конвоя составит свыше 60 тонн. Разгружать машины будут на территории складов хранения гуманитарной помощи, расположенных в Донецке.

Прошлый гуманитарный конвой МЧС России приезжал в республику в конце октября. Российские спасатели привезли в республику порядка 65 тонн груза. Первые поставки гуманитарной помощи от России стартовали более шести лет назад.

На днях сообщалось, что огромные роботы появились в населенных пунктах Донецкой области. Многометровые скульптуры создают сотрудники предприятий и местные жители.