Песни Бузовой в сауне стоили бизнесмену 348 тысяч рублей

Москва, 26 ноября. Бизнесмену после судебных разбирательств пришлось выплатить 348 тысяч рублей за три песни Ольги Бузовой, которые были сохранены в музыкальном автомате его сауны.

Предприниматель не смог оспорить выплату более трех сотен тысяч рублей за то, что в музыкальном автомате сауны были сохранены три песни российской исполнительницы Ольги Бузовой. Иск подала компания «Арчер мьюзик продакшнс» к владельцу оздоровительного комплекса. Она уличила предпринимателя в незаконном использовании композиций. Суд по интеллектуальным правам оставил судебные акты двух нижестоящих инстанций в силе.

Бизнесмен утверждал, что видео из сауны с музыкой Бузовой не являются достоверным доказательством нарушения. Также было установлено, что именно в помещении ответчика находился музыкальный автомат, а вход в сауну был один. Таким образом предприниматель ответственен за прослушивание.

В последнее время фанаты более внимательно следят за аккаунтом Бузовой в социальных сетях. Звезда стала участницей проекта «Ледниковый период».