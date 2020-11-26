Россиянам назвали доступные способы сохранить автомобильные фары чистыми

Москва, 26 ноября. Автомобильные фары осенью и зимой часто загрязняются, повышая риск попадания в ДТП.

Опытные водители часто советуют обрабатывать их водоотталкивающим средством, однако существуют и более доступные способы защитить световые приборы, сообщает портал «Автовзгляд».

Импровизированное средство для отведения влаги можно сделать, если смешать половину мерной крышки кондиционера для белья и пол-литра воды. Смесь нужно нанести на обезжиренную поверхность. Обещают, что этого хватит на пару дней.

Далее можно кусочек стеариновой свечи бросить в емкость с уайт-спиритом и оставить на ночь в закрытом виде. После чего необходимо обработать смесью фары и после высыхания отполировать мягкой тряпкой. Однако этот способ плохо подходят для защиты галогеновых фар, так как они довольно быстро нагреваются, и восковая пленка начинает стекать.

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