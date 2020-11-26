Откровенный наряд Нюши вызвал бурную реакцию фанатов

Москва, 26 ноября. Певица Нюша раззадорила подписчиков в своем Instagram новой публикацией. Бурное обсуждение среди фолловеров вызвал снимок, где артистка показала пышный бюст.

Девушка предстала в необычном наряде: серебристая накидка, короткие шорты и миниатюрный белый топ. Волосы Нюша завязала в «конский» хвост. Дополнил образ легкий «натуральный» макияж. Под постом артистка порассуждала о грядущих новогодних праздниках и подарках для близких. Однако мысли певицы остались без особого внимания, поскольку подписчики сконцентрировались на ее откровенном образе.

«Как можно быть такой красивой?», — задался вопросом поклонник.

«Нюша, ты просто искринка счастья», — умилился фолловер.

«Нюша, сиськи сделала?», — пошутила подписчица.

«Почти как Джей Ло. Чуть-чуть не хватает, подтяни», — посоветовал фанат.

За семь часов публикация певицы собрала свыше 20 тысяч лайков и сотни хвалебных комментариев. Помимо обсуждения внешности Нюши, поклонники часто интересовались стоит ли ждать новых треков от их любимицы и как она собирается встречать Новый год. Однако певица оставила все вопросы и комплименты без ответов.

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