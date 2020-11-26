Заход американского эсминца в акваторию РФ вызвал насмешки в Польше

Варшава, 26 ноября. Читатели польского издания Interia с иронией отреагировала на заход эсминца США «Джон Маккейн» в акваторию России. Они призвали экипаж вернуться в свои воды.

Судно на два километра зашло в территориальные воды залива Петра Великого. Вскоре отечественные военные Тихоокеанского флота вынесли американским служащим первое предупреждение, после которого «Джон Маккейн» почти сразу покинул акваторию РФ и скрылся в нейтральных водах.

«Может, какой-нибудь русский эсминец в конце концов решит пройтись в теплых международных водах Мексиканского залива?» — написал один из пользователей.

«Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?» — прокомментировал другой читатель.

Они отметили, что экипаж американского эсминца только зря израсходовал топливо. Примечательно, за подобное с российской стороны Москву уже давно бы обвинили в провокации, подчеркнули в Польше.

Ракетный эсминец Donald Cook ВМС США ранее провел патрулирование в Черном море. На борту судно перевозило управляемое ракетное оружие.