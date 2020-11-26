МВД не станет увеличивать число вопросов при сдаче экзамена на права

Москва, 26 ноября. МВД РФ отказалось от идеи увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права.

В Сети появились слухи, что Госавтоинспекция увеличит число вопросов в теоретической части экзамена на права. Не исключалось, что при оценке знаний введут специальную балльную шкалу. Однако пока таких изменений все-таки не предвидится.

В проекте административного регламента МВД по проведению экзаменов на права сообщается, что вопросы теоретического экзамена будут разбиты на четыре группы, состоящие из тематических блоков. В каждой группе содержится по пять вопросов. На каждый приходится от двух до пяти вариантов ответов.

На ответы дается двадцать минут. Если кандидат допустит две ошибки, ему предложат ответить на дополнительные десять вопросов в течение десяти минут. Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля следующего года.

В начале ноября появилась информация о том, что в ПДД могут внести изменения, согласно которым участники мелких аварий могли бы сразу же покидать место ДТП и уже после этого оформлять произошедшее с помощью европротокола, передает Deita.ru.