Россиян призвали отбросить мысли о заражении коронавирусом ради антител

Москва, 26 ноября. Намеренное заражение человека коронавирусом для получения антител перед новой волной является рискованным и неоправданный поступком.

Организм получает необходимые антитела после вакцинации или победы над инфекцией, заявил радио Sputnik эксперт по биобезопасности Николай Дурманов. Защищающие от COVID-19 препараты пока еще массово не производятся, так что многие люди задумываются о намеренном заражении ради получения антител.

Подобная идея появилась еще лет 300-350 назад во времена оспы, рассказал Дурманов. Самым явным недостатком такого поступка является неизвестный исход всей авантюры.

«Люди тогда заражались оспой преднамеренно. Да, действительно люди, которые заражались оспой преднамеренно, умирали не так часто, как если это было бы нечаянное заражение. Оправдан ли этот риск? Нет», – отметил специалист.

Недавно ФАН сообщал, что эксперт ВОЗ озвучил пути передачи коронавируса к человеку. Он, вероятнее всего, передался человеку через промежуточное животное или несколько их видов.