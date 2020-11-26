Российские миротворцы сопровождали передачу Баку Кельбаджарского района

Нагорный Карабах, 26 ноября. Миротворцы России следили за безопасностью людей при передаче Азербайджану Кельбаджарского района Нагорного Карабаха.

Территория, согласно трехсторонним договоренностям, перешла под контроль Баку 25 ноября, сообщило Минобороны РФ. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность гражданского населения и организованную передачу района.

Соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано 10 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении. Баку и Ереван, согласно документу, остаются на занятых позициях. Ряд районов переходят Азербайджану. Далее стороны проводят обмен пленными.

Ранее ФАН писал, что российские миротворцы ведут гуманитарную миссию по поиску погибших в Карабахе.