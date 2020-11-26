МО РФ оценило результаты испытания новой противоракеты системы ПРО

Москва, 26 ноября. Российские вооруженные силы завершили испытания новой противоракеты с полигона Сары-Шаган. Зенитный управляемый снаряд успешно стартовал и поразил цель.

Боевой расчет противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил производил пуск противоракеты. Итоги ряда испытаний новой модели свидетельствуют о ее способности соответствовать всем заявленным характеристикам, сообщает Министерство обороны РФ.

«Боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — отметил командующий первой армией ПВО и ПРО особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

В ведомстве подчеркнули необходимость системы противоракетной обороны для обеспечения безопасности государства на высоком уровне. Она способна предотвратить атаку противника с помощью средств воздушно-космического нападения.

А вот испытания уникальной керамической брони для бронетехники еще не завершены. Их окончание планируется через несколько месяцев, в начале следующего года, заявил генеральный директор российского холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.