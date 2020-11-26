Коронавирус не имеет ускоряющих распространение мутаций

Москва, 26 ноября. Исследования не выявили увеличивающих скорость распространения мутаций у SARS-CoV-2.

Всего было открыто свыше 12 тысяч мутаций коронавируса. Однако все они оказались относительно неопасными. К такому выводу пришла международная группа ученых.

В ходе исследования были рассмотрены геномы вирусов, собранные у более 46,7 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19. Добровольцы проживают в 99 странах мира. Результаты научной работы показали, что почти все мутации коронавируса имеют нейтральный характер.

Ученые намерены продолжить работу в этом направлении. Опасность мутаций может заключаться в снижении эффективности вакцины. В настоящее время они не представляют опасности для вакцинации.

Российский врач ранее назвал два наиболее опасных симптома коронавирусной инфекции. Речь идет о высокой температуре тела и одышке.