Названы снижающие клиренс автомобиля ошибки

Москва, 26 ноября. Клиренс автомобиля оказывает большое влияние на его проходимость и управляемость. Однако иногда автовладельцы ошибочно его занижают.

Понятие клиренса представляет собой расстояние от дорожного покрытия до самой нижней точки центральной части машины. Чем больше это расстояние, тем лучше автомобиль справляется с бездорожьем.

Многие современные машины позволяют регулировать клиренс с помощью подвески специальной конструкции. Недостаточный дорожный просвет может привести к застреванию или повреждению автомобиля.

Чрезмерная загрузка машины уменьшает дорожный просвет. Даже допустимая производителем грузоподъемность может сократить его на 20–30 миллиметров. Эта проблема актуальна для владельцев машин с низкой системой выхлопа. Задетая кочка может привести к поломке глушителя.

Клиренс может уменьшиться в результате установки прочной защиты картера, топливного бака и редуктора. Это может спасти от повреждений двигатель или коробку передач. Однако иногда нестандартные конструкции способны привести к застреванию колес в колее.

Самой проблемной ошибкой считается установка низкопрофильных покрышек. Если вместо штатных шин размерностью 215/65R15 поставить 215/55R15, то это приведет к снижению расстояния клиренса на 22 миллиметра.

Эксперты ранее представили рейтинг российских регионов по доступности покупки автомобилей. На первых местах расположились северные регионы.