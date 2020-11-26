Apple нашла способ соблюсти закон о предустановке российского ПО

Москва, 26 ноября. В закрытой бета-версии iOS beta 1 при первом запуске iPhone пользователям предлагают установить приложения сторонних разработчиков.

Как сообщают «Известия», появившаяся опция дает возможность Apple выполнить требования законодательства РФ о предустановке российского ПО для продажи смартфонов на территории России.

Apple выпустила закрытую версию iOS, предназначенную исключительно для разработчиков, 12 ноября. Опция по установке сторонних приложений будет доступна пользователям iOS и iPad только в некоторых странах.

«В соответствии с требованиями регионального законодательства просмотрите доступные приложения для загрузки», — гласит всплывающее уведомление на экране.

Закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты начнет действовать с 1 января следующего года, передает Infox. Производители будут обязаны устанавливать приложения российского производства. Всего в списке значатся 16 приложений.

Недавно стало известно, что суд обязал Apple выплатить штраф в размере 113 млн долларов из-за медленной работы старых моделей iPhone после обновления iOS.