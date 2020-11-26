Блум может отменить свадьбу с Кэти Перри из-за условий брачного договора

Лос-Анджелес, 26 ноября. Свадьба голливудских звезд Орландо Блума и Кэти Перри оказалась под угрозой, поскольку актер оскорблен условиями брачного договора.

Как сообщают инсайдеры, хорошо знакомые с певицей Кети Перри, финансовые консультанты рекомендовали ей включить в брачный контракт пункт о «наказании» за возможную измену. Если актер попадется в объятиях другой женщины, ему придется выплатить супруге не менее 3 млн долларов. Подобные условия Блум посчитал оскорбительными, поскольку, по его мнению, это говорит о недоверии к нему со стороны невесты.

Советчики Перри убедили певицу не уступать, ведь на сегодняшний день ее состояние составляет порядка 335 млн долларов. В ответ Блум вовсе отказался подписывать документ, и теперь свадьба молодых родителей находится на грани срыва.

Блум и Перри обручились в феврале 2019 года. В этом году звездная пара собиралась сыграть свадьбу, но планы пришлось отложить из-за пандемии. В августе певица родила дочку Дейзи. Блум впервые рассказал о дочери в шоу Эллен Дедженерес. По его словам, дочка — его маленькая копия. При этом он добавил, что спустя несколько дней после рождения девочка стала больше похожа на его маму, свою бабушку. Актер добавил, что ему очень повезло: дочка очень спокойная и спит всю ночь с 21:00 до 06:00.