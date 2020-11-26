На носу «черная пятница» и пора рождественских распродаж. Так сложно не поддаться соблазну и не совершить пару-тройку импульсивных покупок. Возможно ли сдать обратно товар надлежащего качества, купленный под влиянием эмоций и оказавшийся совершенно лишним? Как быть, если желанная покупка оказалась бракованной? Какие правила существуют для интернет-торговли? На эти и другие важные вопросы, касающиеся возврата и обмена товара, редакции ФАН ответила адвокат Екатерина Антонова.

Сколько времени дается на раздумья?

Если говорить о сроках, то, согласно статье 24 Закона о защите прав потребителей, период, отведенный клиенту на возврат, зависит от того, является ли покупка товаром ненадлежащего или надлежащего качества. Екатерина Антонова рассказывает, что в первом случае потребитель может отказаться от покупки, пока действует гарантия или срок годности. Когда отметка о таковых отсутствует, у человека есть два года, чтобы сдать бракованное. Если же дело в том, что, например, платье или туфли не подошли по размеру, то их примут обратно в неизмененном товарном виде со всеми бирками в течение 14 дней с того момента, как они покинули магазин. Обратите внимание, что обновки не должны быть ношеными или стиранными.

Важно! Если вы потеряли или выбросили чек, данное обстоятельство не может стать препятствием для того, чтобы сдать бракованную вещь.

Продавец должен забрать товар и, если потребуется, провести экспертизу при участии покупателя (при наличии такого желания).

Если говорить о товаре без брака, продавец зачастую идет навстречу клиенту. В качестве доказательства факта совершения покупки может быть использована информация о списании по банковской карте, SMS-информирование или свидетельствование очевидцев.

Как отказаться от товара ненадлежащего качества? Какие требуются документы?

Как правило, магазины легко возвращают деньги, если вещь не носили, и она не имеет никаких выраженных недостатков. Чаще проблемы возникают, если у приобретенной вещи имеются какие-либо дефекты.

Люди регулярно задаются вопросами, нужно ли доказывать, что товар бракованный, и если да, то что для этого нужно.

Екатерина Антонова разъясняет, что если магазин или производитель отказываются признавать свою ответственность и настаивают на том, что дефект возник не по их вине, то они обязаны сделать экспертизу за свой счет, при этом потребитель при желании может следить за процедурой и, при обнаружении нарушений, подать иск в суд, чтобы оспорить недостоверные, с его точки зрения, результаты. Если экспертиза выявит наличие вины покупателя в порче товара, то тому придется возместить средства, потраченные на ее проведение, а также связанные с ней затраты на хранение и перевозку.

Если покупатель обнаруживает брак, к примеру, новая блузка оказалась порванной, то он имеет право:

Получить точно такую же вещь нормального качества взамен испорченной; Поменять блузку на подобный товар другого производителя с перерасчетом стоимости; Попросить скидку; Потребовать устранить дефект из средств продавца или вернуть деньги, которые были потрачены на его устранение; Вернуть деньги, при этом сдав товар продавцу.

Адвокат предлагает потребителям следующий алгоритм действий:

Первым делом стоит попробовать разрешить конфликтную ситуацию мирным путем и попросить вернуть деньги за некачественный товар. Если продавец не идет на компромисс, то следующим шагом будет написание претензии в 2-х экземплярах, которая передается в магазин. В документе прописывают данные обеих сторон, наименование товара, дату, когда он был приобретен, причину обращения, а также излагают предъявляемые требования. Из документов потребуется чек и гарантийный сертификат. Если ответной реакции не последовало, либо она отличается от ожидаемой, обращаемся в суд и в соответствующие органы по защите прав потребителей.

Что делать, если не работает «технически сложный» товар?

Сдать в магазин бракованную одежду куда проще, например, бракованного холодильника, поскольку бытовая техника входит в перечень так называемых «технически сложных товаров», установленный Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. №924.

Для таких покупок существует свой регламент. Вернуть такой товар только лишь из-за того, что он не вписался в интерьер, не получится. Другое дело, когда речь идет о выявленных недостатках в работе прибора. На возврат товара или его замену покупателю дается 15 дней. Продавец обязан удовлетворить требования клиента, если:

- в объекте покупки обнаружился серьезный дефект;

- обговоренные сроки устранения поломки были нарушены;

- товар вынужденно многократно ремонтировался в течение более чем 30 дней, в связи с чем им невозможно было пользоваться.

Бывает, что в момент доставки крупногабаритной техники представители магазина предупреждают покупателя о том, что всю упаковку нужно сохранять в течение двух недель иначе неисправный товар не примут обратно. Екатерина Антонова возражает, что данное требование противоречит законодательству, согласно которому продавцу вменяется в обязанность забрать крупногабаритный товар своими силами и за свой счет и, если это требуется, провести экспертизу. Если покупателю пришлось осуществлять данные действия самостоятельно, его затраты должны быть компенсированы в полном объеме.

Какие правила распространяются на торговлю через Интернет?

В период пандемии покупки онлайн стали как никогда актуальны. Не имея возможности или не желая подвергать свое здоровье опасности, люди все чаще занимаются шоппингом в Сети. Так же как и в реальном магазине, здесь существует риск приобрести ненужную или бракованную вещь, не говоря уже о том, что выбрать нужное по картинке и точно угадать с размером бывает очень сложно. Для торговли в Интернете существуют свои особенные правила, о которых мы расскажем ниже.

До заключения договора купли-продажи, то есть до факта совершения покупки продавец обязан ознакомить клиента с основными характеристиками объекта покупки, своим адресом нахождения и местом производства товара, его полном наименованием, ценой, способами оплаты и доставки, имеющейся гарантией. Описание предоставляется посредством различных видов дистанционной связи.

Клиент имеет право отказаться от покупки в любой момент до его получения на руки.

Внимание! На возврат товара, приобретенного в интернет-магазине, покупателю отводится 7 дней, а не привычные две недели! Если во время доставки курьер не предоставил сведения об условиях возврата товара в письменном виде, то этот срок увеличивается до 3-х месяцев.

Товарный вид и потребительские свойства должны быть сохранены в неизменном виде. Желательно наличие документа, подтверждающего факт совершения покупки, однако, если потеряли чек, отчаиваться не стоит. Другие доказательства, например, сохраненная переписка, также принимаются во внимание.

Возврату не подлежат вещи с индивидуальными характеристиками покупателя, например, гравировкой, фотопечатью, вышивкой и т.д.

При соблюдении всех условий в течение 10 дней продавец обязан вернуть клиенту всю сумму за исключением затрат на доставку и транспортировку.

Как в случае с торговлей через Интернет, так и в обычный магазин не получится вернуть покупки, которые входят в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату согласно нормам Закона о защите прав потребителя. В список входят такие позиции как животные и растения, лекарственные средства, медицинское оборудование, товары для личной гигиены, косметика и парфюмерия, материалы для ремонта, нижнее белье, бытовая химия, ювелирные украшения, мебель, автомобили, оружие и т. д.

При соблюдении всех условий покупатель должен получить назад свои денежные средства не позднее чем через 10 дней с момента обращения к продавцу. В случае просрочки ежедневно выплачивается неустойка, которая составляет 1% от стоимости товара.