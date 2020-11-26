Ректор АГАТУ задержан по подозрению в хищении более 250 млн рублей

Якутск, 26 ноября. Ректор Арктического государственного агротехнологического университета задержан по подозрению в мошенничестве на сумму более 250 млн рублей.

Руководство образовательного учреждения в период с 2016 по текущее время нелегально получило из федерального бюджета свыше 250 млн рублей. Согласно документации, средства предназначались на обучение 136 несуществующих студентов по различным направлениям. А с 2020 года вуз финансировался в рамках приоритетной национальной программы «Образование».

«Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели», — сообщили в ресс-службе региональной прокуратуры.

По факту крупного мошенничества правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Ректор университета обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

Похожий случай ранее произошел в Алтайском крае. Там руководитель медицинского центра «Добрый доктор» подозревается в хищении средств на сумму около 170 млн рублей.