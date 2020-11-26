День благодарения — один из главных праздников в США. Расскажем, когда и при каких обстоятельствах он появился, и как его отмечают американцы.

Кроме Соединенных штатов этот день празднуют еще и в Канаде, причем фиксированной даты он не имеет. Американцы благодарят друг друга и Всевышнего в четвертый четверг ноября, а канадцы — во второй понедельник октября. Таким образом, в 2020-м в США День благодарения отпразднуют 26 ноября, а в Канаде торжество уже состоялось 12 октября.

Несмотря на то, что широко этот праздник отмечается только в двух странах, благодаря кинематографу знают о нем во всем мире. Наверняка вы тоже слышали о традиции собираться с близкими за одним столом, главным украшением которого является аппетитная запеченная индейка с хрустящей золотистой корочкой. Сегодня мы расскажем о том, как появился этот уютный домашний праздник и даже поделимся секретами приготовления традиционного блюда на случай, если вы вдруг захотите приобщиться к торжеству, проникнувшись духом праздника.

Немного истории

Традиция празднования Дня благодарения тесно переплетена с американской историей. Отчасти поэтому праздник так любим и почитаем всеми жителями этой страны, ведь он напрямую связан с ее образованием, и быстро стал общенародным.

В конце ноября на неисследованные берега вновь открытого континента прибыл корабль с поэтическим названием «Мэйфлауэр» (в переводе — майский цветок) с первой партией переселенцев из Англии, решивших попытать счастье на новых землях. Путешественникам, и без того обессиленным тяжелым путешествием через суровый океан, пришлось столкнуться с массой трудностей. На новом месте уже вовсю ощущалось ледяное дыхание приближающейся зимы. Людям было практически нечего есть и негде укрываться от морозов. Эту зиму пережили далеко не все из той сотни, что высадились на берег. Холод и голод сгубили не меньше половины. До весны удалось дожить лишь самым стойким и выносливым. Именно им предстояло основать Плимутскую колонию и стать первыми жителями Северной Америки.

На долю оставшихся в живых выпало немало испытаний. Местная каменистая почва не отличалась плодородием и вырастить ничего путного у переселенцев никак не получалось, как они ни старались. Эта история могла бы закончиться для первопроходцев весьма плачевно, если бы не коренное население. Индейцы отнеслись к чужакам благосклонно и научили их всему, что знали и умели сами — возделывать землю и выращивать на ней культуры, приспособленные к местному климату. В результате осенью новые американцы получили вознаграждение за свои труды в виде обильного урожая, который позволил им пережить наступающие холода без потерь.

В благодарность за помощь отцы-пилигримы по инициативе губернатора Уильяма Брэдфорда решили организовать торжество, на которое позвали почти сотню индейцев из племени, которое было столь гостеприимно к чужакам. Так состоялся первый в истории день благодарения. Последующие полторы сотни лет потомки колонистов периодически устраивали празднества во славу удавшегося урожая, но они не носили постоянного характера.

В XVII веке колонии поселенцев, наконец, образовали единое государство. Для поднятия духа и пущей сплоченности людям требовались общие традиции и праздники, которые объединяли бы новоиспеченных граждан.

Тогда в 1789 году первый президент Америки Джордж Вашингтон подписал указ об учреждении официального праздника Дня благодарения, который должен был отмечаться ежегодно 26 ноября. Впоследствии число несколько раз меняли, едва ли не с приходом к власти каждого нового лидера. И Авраам Линкольн в 1864-м, и Франклин Рузвельт в 1939 году приложили руку к изменениям даты торжества. Особенно отличился в этом отношении Рузвельт, перенеся ее с предпоследнего четверга ноября на последний ради более раннего старта Рождественских распродаж. В итоге разные штаты праздновали по-своему вплоть до 1941 года, когда Конгресс США раз и навсегда прояснил этот вопрос. С той поры День благодарения отмечают в США в четвертый четверг ноября.

Как отмечают американцы

День благодарения — любимейший праздник американцев наравне с Рождеством и Пасхой. Отмечать его принято дома у старших членов семьи, собрав всех близких вокруг стола с множеством угощений. Перед началом праздничного ужина все произносят молитву, чтобы поблагодарить Бога и собравшихся за то хорошее, что произошло с ними за прошедший год.

Угощения, которые подают в этот день, давно перестали быть просто вкусной едой. Запеченная индейка под клюквенным соусом, тыквенный пирог, сладкий картофель и яблочный сидр стали настоящими символами праздника, без которых не мыслима торжественная трапеза. Есть мнение, что такими же блюдами наслаждались колонисты и пришедшие к ним в гости индейцы во время самого первого Дня благодарения. В память о тех событиях на столах обязательно присутствуют початки кукурузы, тыква, яблоки, орехи и каштаны. Дом украшают букетами из хризантем, сушеных листьев и ягод, призванных символизировать щедрость природы и ее благосклонное отношение к человеку.

В такой день американцы не забывают и о тех, кто по тем или иным причинам оказался лишен тепла домашнего очага и не имеет возможности устроить пир со своей семьей. Накануне праздника многие организации устраивают бесплатные благотворительные обеды для бездомных и бедняков, причем в раздаче тарелок с едой нередко принимает участие и сам президент. Рядовые граждане тоже стараются не оставаться в стороне и помогают обездоленным как могут — одеждой, вкусностями или пожертвованиями.

Обильный ужин в кругу семьи является кульминацией праздника, а различные забавные и красочные мероприятия длятся целый день и даже накануне. Так, одной из самых любопытных традиций является «помилование» индюшки, которое проходит в среду не где-нибудь, а на идеально постриженной лужайке перед Белым домом. Главная героиня — индюшка, которой предстоит избежать незавидной участи своих соплеменниц и почетной миссии быть главным фаршированным украшение праздничного стола. Президент США лично зачитывает указ о помиловании птицы, после чего счастливица отправляется в зоопарк, где доживает отведенные ей Богом дни в сытости и заботе.

Интересный факт! У «помилованной» индюшки всегда есть «дублерша», чтобы можно было беспрепятственно продолжить ритуал на случай, если со «звездой» церемонии вдруг что-то случится. Хорошая новость — вторую птицу также оставляют в живых.

Обеих кандидаток на президентское «помилование» выбирают обычные американцы из трех десятков претенденток путем масштабного голосования.

Традиционными для Дня благодарения являются красочные костюмированные шествия. Самое известное и посещаемое из них — парад, устраиваемый гипермаркетом Macy’s, который давно стал визитной карточкой Нью-Йорка. В действе с удовольствием принимают участие как простые горожане и туристы, так и знаменитости. Во время шествия мимо толпы зевак проносят огромные надувные фигуры популярных мультипликационных героев. Неудивительно, что поглазеть на зрелище собирается огромное количество людей.

Не обходится и без спорта. На радость мужской половине населения по телевизору транслируют праздничный футбольный турнир.

А еще День благодарения особо любим маркетологами, ведь именно сейчас стартует горячая пора распродаж, которые начинаются небывалыми скидками в знаменитую на весь мир «черную пятницу».

Рецепт индейки

Фаршированная, запеченная в духовке индейка с клюквенным соусом — традиционное блюдо на День благодарения в США. Без сочной птицы с румяной корочкой невозможно представить ни один праздничный ужин. Не за горами наш любимый Новый год, когда за столом соберется вся семья, так что рецепт нарядного и вкусного блюда, которое, возможно, станет вашим фирменным, точно не будет лишним. Конечно, придется повозиться, но результат, несомненно, того стоит.

Итак, нам понадобится:

- индейка;

- бутылка сухого красного вина;

- розмарин и тимьян;

- соль;

- перец;

- 1 столовая ложка муки;

- рукав для запекания;

- и…шприц одноразовый.

Для начинки:

- индюшачьи потроха;

- 2 луковицы;

- 100 г панировочных сухарей;

- 3 кислых яблока;

- 250 мл куриного бульона;

- соль, перец.

Начинать процесс приготовления нужно за сутки до значимого события. Натираем птицу солью и специями, набираем в шприц вино и обкалываем им индюшку со всех сторон, после чего заливаем оставшимся алкоголем и оставляем мариноваться на ночь.

Часов за 6-7 до мероприятия готовим начинку. Для этого отвариваем потроха и мелко их нарезаем, обжариваем на сливочном масле лук и смешиваем с потрохами, добавляем туда же мелко нарезанные яблоки и сухари, заливаем бульоном и тушим, пока не выпарится жидкость.

Полученной смесью фаршируем индейку, убираем в припыленный мукой пакет для запекания и ставим в разогретую духовку на 4-6 часов в зависимости от размеров птицы.

Для клюквенного соуса:

Промываем 1 кг клюквы и превращаем ягоду в пюре, к которому добавляем свежевыжатый сок четырех апельсинов, стакан сахара и перец. Смесь ставим на огонь, доводим до кипения, добавляем апельсиновую цедру и немного цитрусового ликера для пикантности.

В качестве гарнира американцы подают нежное картофельное пюре, которое готовят со сливками и тертым сыром.

На десерт в День благодарения принято баловать домашних воздушным тыквенным пирогом, напоминающим чизкейк.

Для его приготовления 400 г муки просеивают в глубокую емкость с щепоткой соли, после чего перетирают с 1 пачкой размягченного сливочного масла до состояния крошки, затем вбивают немного взбитое яйцо и замешивают тесто. Его скатывают в шар, заворачивают в пищевую пленку, чтобы предотвратить обветривание и высыхание, и убирают в холодильник на 1 час.

1 кг мякоти тыквы, нарезанной кубиками, тушат с добавлением небольшого количеств воды и доводят до состояния пюре в блендере. Тесто раскатывают и укладывают в смазанную маслом форму, оставив бортики. Сверху придавливают пергаментом с бобовыми, чтобы не поднималось и выпекают 15 минут на 180 градусах. Для начинки два яйца взбивают с сахаром и сливками, переливают в тыквенное пюре и опять взбивают. В смесь по вкусу добавляют корицу, ванилин и соль. Затем начинку выливают на готовый корж и оставляют в духовке еще на час.

В России День благодарения не отмечают, но это не повод отказывать себе и близким в праздничном ужине. От такого угощения точно никто не откажется!