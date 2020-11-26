Буланова ответила на слухи о романе с молодым актером

Москва, 26 ноября. Певица Татьяна Буланова рассказала об отношениях с молодым актером театра и кино Артемом Анчуковым.

Личная жизнь Татьяны Булановой обросла новыми слухами. Поклонники заподозрили артистку в любовной связи с молодым актером Артемом Анчуковым. Недавно мужчина перебрался в Санкт-Петербург и теперь живет недалеко от Булановой. Его множество раз видели в компании певицы.

Буланова решила поставить точку в догадках фанатов. Между ней и 39-летним Анчуковым исключительно рабочие отношения. Сейчас Буланова и молодой актер работают над песней «Разные судьбы». Выход клипа на композицию должен состояться уже в ближайшие дни.

Певица признается, что ей приятно общаться с артистом. У них совпадает характер и точка зрения на многие вещи. Буланова часто просит помощи у своего нового соседа, а тот с радостью откликается.

Сам Анчуков лишь подогревает слухи о романе с певицей. Он неоднократно говорил о «творческих искрах» между ними. По словам актера, он очень любит Буланову не только как талантливую певицу, но и человека.

«Она невероятно простая, добрая и отзывчивая. Для меня она друг 24 на 7», — признается артист.

Однако многие фанаты считают неубедительными слова Булановой. Они продолжают верить, что певицу и 39-летнего актера связывают не только дружеские отношения. Четыре года назад артистка рассталась со своим мужем и еще не была в новых отношениях.

Недавно появились слухи о романе между ведущей Региной Тодоренко и фигуристом Романом Костомаровым. Пара слилась в поцелуе во время исполнения номера на шоу «Ледниковый период».