Сетевик — это далеко не специалист по производству рыболовных сетей или, на худой конец, сетки-рабицы. Данным словом уважительно именуют тех, кто работает в сетевом маркетинге, выводя на широкий рынок разного рода новинки — технические, пищевые, косметические, медицинские и т. д. В современных реалиях не столкнуться с этим направлением деятельности человека просто невозможно, поэтому и отношение к данным структурам у каждого свое, от восторженных отзывов до полного непринятия. Так или иначе, сетевой маркетинг сегодня продолжает активное шествие по планете, принося порой гигантские прибыли своим зачинателям. Достаточно лишь упомянуть компанию Herbalife, продукция которой во все времена успешно распространялась исключительно благодаря «сарафанным» методам, используемым сетевиками. Или известные бренды косметических средств, продуктов для личной гигиены и модных аксессуаров: Mary Key, Amway, Avon и Oriflame, суммы годовых сборов которых говорят сами за себя. Неудивительно, что работники данной сферы вскоре после ее появления обзавелись и персональным праздником — Днем сетевика.

Современный сетевой маркетинг: что это такое и как строится данный бизнес?

Сетевой маркетинг пришел к нам из Соединенных Штатов Америки. Зародившись в 1945 году, он достиг пика своего развития приблизительно в середине восьмидесятых. «Русская версия» западного термина появилась от английского «многоуровневый маркетинг» или сокращенно MLM (MultiLevel Marketing). На территорию России сетевой маркетинг пришел в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия — в качестве одной из центральных составных частей «новой» экономики страны. Между тем, как известно, все новое представляет собой лишь хорошо забытое старое. Поэтому в истории — в том числе, российской — существуют гораздо более ранние примеры использования принципов формирования многоуровневых торговых сетей. Также к понятию «сетевой» относится и структурный маркетинг.

Первая организация, функционирующая по принципу сетевого маркетинга, возникла в России в 1989 году. Ее сферой деятельности стала реализация чайных напитков для похудения, а также биологических добавок к пище. Более активное развитие MLM в нашей стране получил уже в конце XX века.

Сегодня среди сетевиков в России и во всем мире присутствуют как профессионалы с большим стажем и опытом работы в MLM — те, для кого данная сфера является не только заработком, но и настоящим образом жизни, так и любители и новички — те, кто сотрудничает с сетевыми фирмами лишь параллельно с основной работой или предпринимает первые робкие шаги в данном направлении.

Кто, когда и зачем празднует День сетевика?

Идея профессионального праздника сетевиков витала в воздухе еще с тех времен, когда руководители известных «многоуровневых» компаний ввели традицию проводить для своих сотрудников специальные собрания, на которых лучшие из них поощрялись всеобщим одобрением, бурными аплодисментами и, конечно же, денежными премиями и подарками. Затем ряд таких организаций решили объединиться, с тем, чтобы утвердить свой собственный официальный профессиональный праздник. Впервые его отметили в 2006 году 3 декабря, однако фиксированная дата была все еще не установлена. И только в последние годы на празднование стали отводить, как и в 2006 году, первое воскресенье декабря. Таким образом, ежегодный день сетевика в 2020 году выпадает на 6 декабря.

Виновниками и участниками торжества-2020, впрочем, как и в любые другие годы, станут сотрудники компаний сетевого маркетинга и участники сферы прямых продаж. В России таких людей имеется свыше 3,5 млн. Именно они день за днем знакомят нас с новейшей информацией о различных товарах — одежде и обуви, косметических средствах и парфюмерии, бытовой химии, аксессуаров и многом другом, выстраивая при этом профессиональную карьеру и получая стабильный и достаточно серьезный доход, способный обеспечить независимость и достойный уровень жизни.

Какие люди чаще всего приходят в профессию сетевик и какими качествами нужно обладать, чтобы в ней остаться?

Как правило, в сетевой маркетинг приходят те, кому требуется дополнительный источник заработка, а также люди, имеющие свободное время — это, в первую очередь, студенты, пенсионеры, домохозяйки, мамы маленьких детей, находящиеся в декрете либо в законном отпуске по уходу за малышом. Неслучайно многие в шутку называют сетевой маркетинг «бизнесом домохозяек».

Для того чтобы успешно работать в этой сфере, вам прежде всего нужно быть коммуникабельным и обзавестись широким кругом знакомых, ведь маркетинговая сеть не может состоять лишь из одного человека. Потребуется быть от природы хотя бы немного психологом, с тем, чтобы найти нужный подход к каждому потенциальному клиенту и партнеру, обладать даром убеждения, располагать к себе в процессе общения, вызывать у людей чувство симпатии. Кроме того, бизнес прямых продаж требует отличных специальных знаний — экономики, маркетинга, финансов.

Основные традиции празднования Дня сетевика в России

Несмотря на то, что День российского сетевика является официальным профессиональным праздником, его все еще принято отмечать на неформальном уровне. Однако год за годом, по мере продвижения сетевого маркетинга в нашей стране, растет и значимость Дня сетевика. В этот день руководители компаний организуют розыгрыши призов, вручают заслуженные премии лучшим и самым активным сетевикам и, конечно же, не обходится без зажигательных вечеринок. Впрочем, помимо веселых развлечений, День сетевика — это еще и отличный повод провести время с выгодой для развития бизнеса. Неслучайно в свой персональный праздник работники сетевого маркетинга и сферы прямых продаж охотно принимают участие в различных конференциях и семинарах, становятся слушателями курсов повышения квалификации и т. п.