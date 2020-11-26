Здоровье приемного сына Сергея Зверева под угрозой из-за ссоры с отцом

Москва, 26 ноября. Здоровье приемного сына Сергея Зверева находится под угрозой из-за конфликта со звездным отцом. Подробнее об этом рассказала жена Зверева-младшего Юлия.

Певец продолжительное время утаивал тот факт, что мальчик усыновленный. Это стало известно несколько лет назад, когда известный стилист пришел на телевидение и раскрыл всю правду. Поводом для такого шага стала избранница сына, которая категорически не устроила Сергея Зверева. Выяснилось, что артист забрал ребенка из детского дома в трехлетнем возрасте. Однако на этом конфликты в звездной семье не прекратились.

«Отец выписал Сережу втайне. Это произошло два года назад, но мы узнали об этом только летом этого года», — отметила Юлия.

Супругам позвонили знакомые из московского суда и сообщили, что теперь Зверев-младший находится в статусе «без определенного места жительства». При этом мужу Юлии за все это время так и не пришла повестка. Сейчас пара собирает документы, необходимые для возобновления дела.

«Нам нужна только прописка. А от него нам абсолютно ничего не надо. Мы с ним в дальнейшем не хотим ни общаться, ни знаться. Это на тысячу процентов позиция Сережи», — добавила Юлия.

Оказалось, что бабушка Зверева-младшего также знала о намерениях звездного отца, однако предпочла молчать. А когда, жена позвонила ей, та начала кричать и использовать ненормативную лексику.

Здоровье известной российской актрисы Светланы Светличной возможно тоже сейчас находится под угрозой. Ранее в СМИ распространилась информация о ее госпитализации в одну из московских больниц.