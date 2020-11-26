Парфюмер рассказала о способе восстановления обоняния после COVID-19

Москва, 26 ноября. Одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния. Для парфюмеров это сравнимо с потерей важного рабочего инструмента.

Об этом сообщила владелица парфюмерного ателье «Аромаобраз» Вероника Бруховецкая. Она отметила, что для восстановления обоняния после COVID-19 может потребоваться от пары дней до нескольких месяцев. Для этого необходимо заниматься разучиванием ароматов.

«Надо в течение дня взаимодействовать с ними, брать их и нюхать, при этом вспоминать, как они пахнут, и обращать внимание на появляющиеся чувства. Так мы нарабатываем обонятельную память», — рассказала эксперт.

Если во время болезни пропало обоняние, то таким способом можно восстановить нейронные сети в мозге, а также помочь памяти прийти в норму, пояснила парфюмер.

Недавно эксперты сообщали о самых главных симптомах коронавирусной инфекции. К ним относятся: повышенная температура тела, кашель, потеря обоняния и вкуса, боль в горле. Одним из самых опасных симптомов специалисты называют появление одышки, передает РИА 56.