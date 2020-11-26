Результаты вскрытия тела Диего Марадоны появились в Сети

Буэнос-Айрес, 26 ноября. Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона скончался от острой сердечной недостаточности.

Отчет о вскрытии тела аргентинца оказался в распоряжении журналистов. В нем указано, что помимо острой сердечной недостаточности, у Марадоны наблюдался острый отек легких.

Диего Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет. Новость о смерти легендарного нападающего повергла футбольное сообщество в шок. Фанаты «Наполи», где Марадона провел свои лучшие годы в карьере, вышли на улицы, чтобы почтить его память. Матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания. В Аргентине объявлен трехдневный траур.