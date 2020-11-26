Режиссер из Германии снял шестиминутный фильм о красотах России

Москва, 26 ноября. Немецкий режиссер Винсент Урбан опубликовал в Сети шестиминутный фильм о России. Он снимал его в течение двух лет.

Кинолента получила название «In Russia — в России». Вместе со своей студией режиссер побывал на российских просторах четыре раза. В своем фильме он продемонстрировал многочисленные красоты Петербурга, Байкала, Мурманска, Камчатки и Салехарда. Его главной целью являлся показ России с разных сторон.

Российская короткометражная кинолента Russian cyberpunk farm, или «Русская кибердеревня» произвела фурор в социальных сетях на прошлой неделе. Картина, рассказывающая о жизни в российской глубинке в окружении киберпанка, собрала на YouTube около 3,5 млн просмотров.