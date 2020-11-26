Военный эксперт озвучил действия России при нападении НАТО на Крым

Москва, 26 ноября. Военный эксперт Алексей Леонков описал возможные действия РФ, если США захотят нанести удар по Крыму с помощью РСЗО HIMARS.

США с союзниками по НАТО провели учебные ракетные стрельбы в Румынии «с прицелом» на Крым. На Черноморском побережье использовали две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS или M142 High Mobility Artillery Rocket. В Пентагоне позднее заявили, что установки выполнили залп на максимальную дальность в 300 км, а после отправились транспортной авиацией обратно в Германию.

На все это ушло около трех часов, поскольку именно скорость установки РСЗО была главной целью учений. В Пентагоне эти стрельбы нарекли «явным посланием для Москвы».

Леонков подчеркнул, что все происходившее в Румынии — это игра «на публику». Анализируя, как могла бы ответить Россия в случае направления HIMARS в сторону Крыма, эксперт напомнил, что на полуострове «есть станция радиотехнической разведки, которая определяет откуда пальнули».

После этого по выпущенным в сторону Крыма ракетам «работают комплексы противовоздушной обороны», такие как «Панцири», которые успешно сбивают снаряды РСЗО.

«И три: по тому месту, откуда пальнули, туда летит уже что-то типа ракеты оперативно-тактического «Искандера». Она и накроет все, что есть на той позиции, и сделает это очень быстро. Вероятно, еще до того, как ракеты HIMARS долетят до нас», — подытожил военный эксперт.

Несмотря на периодические учения НАТО вблизи от российских границ, эксперты все чаще поднимают вопрос о внутреннем расколе в Альянсе. Как сообщал Infox, итогом клубка противоречий может стать «медленная смерть альянса».