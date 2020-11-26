Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Военный эксперт озвучил действия России при нападении НАТО на Крым

Военный эксперт озвучил действия России при нападении НАТО на Крым

Москва, 26 ноября. Военный эксперт Алексей Леонков описал возможные действия РФ, если США захотят нанести удар по Крыму с помощью РСЗО HIMARS.

США с союзниками по НАТО провели учебные ракетные стрельбы в Румынии «с прицелом» на Крым. На Черноморском побережье использовали две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS или M142 High Mobility Artillery Rocket. В Пентагоне позднее заявили, что установки выполнили залп на максимальную дальность в 300 км, а после отправились транспортной авиацией обратно в Германию.

На все это ушло около трех часов, поскольку именно скорость установки РСЗО была главной целью учений. В Пентагоне эти стрельбы нарекли «явным посланием для Москвы».

Леонков подчеркнул, что все происходившее в Румынии — это игра «на публику». Анализируя, как могла бы ответить Россия в случае направления HIMARS в сторону Крыма, эксперт напомнил, что на полуострове «есть станция радиотехнической разведки, которая определяет откуда пальнули».

Военный эксперт озвучил действия России при нападении НАТО на Крым

После этого по выпущенным в сторону Крыма ракетам «работают комплексы противовоздушной обороны», такие как «Панцири», которые успешно сбивают снаряды РСЗО.

«И три: по тому месту, откуда пальнули, туда летит уже что-то типа ракеты оперативно-тактического «Искандера». Она и накроет все, что есть на той позиции, и сделает это очень быстро. Вероятно, еще до того, как ракеты HIMARS долетят до нас», — подытожил военный эксперт.

Несмотря на периодические учения НАТО вблизи от российских границ, эксперты все чаще поднимают вопрос о внутреннем расколе в Альянсе. Как сообщал Infox, итогом клубка противоречий может стать «медленная смерть альянса».

Новости партнеров