Любимый и ненавидимый: каким был Диего Марадона вне футбольного поля

Диего Марадона был признан величайшим футболистом ХХ века вместе с бразильцем Пеле. Аргентинец был настоящим гением футбола и это признавали все его партнеры и соперники. Бунтарь на поле и вне его, так характеризовали его одноклубники.

«Он тот, кому многие хотят подражать, противоречивая фигура, любимый и ненавидимый. Пустить общественность в его личную жизнь было ошибкой Марадоны», — высказывался о Диего партнер по сборной Хорхе Вальдано.

Марадона умер 25 ноября. Судьба отмерила гению ровно 60 лет. За свою жизнь он успел отметиться не только победами на футбольном поле, но и многочисленными историями за его пределами. Так каким же был на самом деле легендарный аргентинец?

Запомните это имя!

Футбольный талант Марадоны проявился в раннем возрасте. Восьмилетнего Диего заприметил скаут команды «Аргентинос Хуниорс», в котором позже футболист начнет профессиональную карьеру. Селекционер изначально подумал, что Диего — карлик. Он не мог поверить, что перед ним ребенок — настолько высоким был уровень игры Марадоны.

Когда Диего было 11 лет о нем впервые написали в газете. Обозревать газеты Clarin упомянул в своей статье мальчишку, которого ждет будущее футбольной звезды. Он призвал читателей запомнить его фамилию — Карадона. Журналист допустил курьезную ошибку и исковеркал фамилию будущей легенды. Но он был прав. Уже через пять лет фамилия Диего будет известна всей Аргентине.

Друг Фиделя Кастро

Марадона был пятым ребенком в рабочей семье и вырос в трущобах окраин Буэнос-Айреса. Будущему футболисту с раннего возраста были знакомы лишения и классовое неравенство. Это повлияло на его политические взгляды — он был социалистом. Об этом говорили и его татуировки. На плече Диего красовался Че Гевара, а на ноге — Фидель Кастро.

«Кастро является единственным политиком, которого я уважаю. Он всегда рисковал своей жизнью. Фидель является отцом всех революций, которые предпринимают люди, желая изменить ситуацию и добиться прогресса», — говорил Марадона.

Он неоднократно посещал Кастро на Кубе, ввел с ним переписку и поддерживал дружеские отношения до последних дней революционера.

«Ужасный день. Мне сообщили, что умер самый великий человек, без всяких сомнений. Я страшно закричал, потому что он был мне как второй отец», — реагировал на смерть Кастро Марадона.

Он открыто заявлял о своей приверженности левым идеям и критиковал западных политиков. Однажды он назвал Джорджа Буша «убийцей», а также жаловался, что «термос с головой Билла Клинтона» не хочет впускать его в США. Доставалось от Диего даже Ватикану:

«Когда я попал в Ватикан и увидел все это золото, то превратился в огненный шар», — негодовал футболист.

Наркотики и мафия

Еще на заре своей карьеры Марадона часто попадал в скандальные истории, связанные с нарушением дисциплины и посещением увеселительных заведений. В полной мере «демоны» аргентинца проявились после переезда в Неаполь. Боссы «Барселоны» не раздумывая продали Марадону в «Наполи» в 1984 году, когда итальянцы предложили за него достойную компенсацию. Руководство каталонцев поспешило расстаться с аргентинцем из-за его сложного характера и проблем с дисциплиной, несмотря на яркую игру и лидерские качества.

По словам супруги футболиста, Диего впервые попробовал кокаин в аэропорту по приезду в Неаполь из Барселоны. Этот трансфер сделал его самым дорогим футболистом в истории на тот момент (7,5 млн долларов). «Наполи» был середняком и больших денег в клубе не водилось. Ходили слухи, что нужную сумму якобы предоставила неаполитанская мафия.

В составе «Наполи» Марадона по-настоящему расцвел. Он дважды приводил неаполитанцев в победе в итальянском чемпионате: впервые в истории в 1987-м и 1990-м. С тех пор «Наполи» на такие высоты не взбирался. Марадоне удавалось «тащить» команду на себе, параллельно ведя разгульный образ жизни и употребляя запрещенные вещества.

Пресса тогда писала, что футболист якобы дружен с мафией, которая «покрывала» его ночные загулы.

«Я был для них чем-то вроде игрушки, развлечения», — так Марадона комментировал попавшую в прессу фотографию вместе с одним из членов клана Джулиано, который якобы «держал» центр Неаполя.

В 1991 году в крови Марадоны был обнаружен кокаин. Он был дисквалифицирован на 15 месяцев и больше не играл за «Наполи». В 1994 году история повторилась, но в организме футболиста был выявлен целый «коктейль» из запрещенных веществ. Диего вновь отстранили на 15 месяцев.

После завершения карьеры Марадона признавался, что наркотиками его снабжала именно местная мафия. Он признавал, что пристрастие к «порошку» сгубило его спортивную карьеру.

Пагубное пристрастие во многом повлияло и на здоровье Марадоны. В последние годы часто сообщалось о проблемах со здоровьем экс-футболиста. В начале ноября Марадона перенес тяжелую операцию в связи с образованием субдуральной гематомы. В 2018 году экс-футболисту потребовалась помощь медиков после матча между Аргентиной и Нигерией на Чемпионате мира по футболу в России.

В беседе с ФАН соболезнования в связи со смертью Марадоны принес советский вратарь Ринат Дасаев, который неоднократно выходил на поле против аргентинца. По его словам, Диего всегда мог прийти на помощь и помогал всем, кто обращался.