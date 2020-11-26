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Специалист Роскачества назвал способ сделать достойное фото на смартфон

Специалист Роскачества назвал способ сделать достойное фото на смартфон

Москва, 26 ноября. Смартфон пока не может заменить полноценный фотоаппарат, но пользователи все же могут получить качественные снимки, зная некоторые правила.

Обилие настроек в камере телефона не всегда гарантирует качественные снимки, отметил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Он посоветовал чаще экспериментировать с выставлением различных параметров.

«Старайтесь не использовать zoom — в данном случае теряется резкость и четкость у объектов, а иногда проступают пиксели. Ну и самое главное — держите камеру в чистоте, так как отпечатки пальцев или банальная пыль из кармана не способствуют хорошим снимкам», — пояснил специалист.

Он порекомендовал отказаться от использования вспышки, так как она искажает цвета и выделяет ненужные объекты. По совету Кузьменко, стоит пользоваться ручной фокусировкой, выбирая пальцем именно ту зону, которая должна быть самой четкой.

Специалисты ранее сообщали о частых ошибках пользователей, из-за которых сокращается срок службы смартфонов. Среди них — перегрев устройств, использование высокой яркости экрана, полная разрядка гаджета и его неаккуратная эксплуатация.

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