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Пенкин рассказал о самом желанном подарке на свой грядущий юбилей

Пенкин рассказал о самом желанном подарке на свой грядущий юбилей

Москва, 26 ноября. Певец Сергей Пенкин 10 февраля 2021 года будет праздновать 60-летний юбилей. Он рассказал, какой подарок мечтает получить на день рождения.

Исполнитель пожаловался в интервью журналистам, что у него до сих пор нет ни одного звания. На «голубые огоньки» его тоже никогда не звали. Ко всему этому он научился относиться спокойно.

«Через два месяца мне исполнится 60 лет. И самое большое мое желание, чтобы мне присвоили хотя бы звание заслуженного артиста России», – признался Пенкин.

Артист отметил, что получает поздравления только из-за рубежа. Себя Пенкин считает патриотом. Ему не понятно, почему живущим за границей артистам дают звания заслуженных артистов, а ему нет.

«Я патриот, все время живу в России – и у меня ничего нет. Разве это правильно?! Я знаю, что самый большой грех перед Богом – это тщеславие. Но я должен сказать. Все знают, что я занесен в Книгу рекордов Гиннесса, что у меня огромный диапазон», – пожаловался артист.

У Лолиты Милявской и у Максима Галкина, по словам Пенкина, тоже нет званий. При этом они есть, у «более молодых и менее талантливых».

Пенкин рассказал о самом желанном подарке на свой грядущий юбилей

От дефицита зрителей исполнитель, тем не менее, не страдает. Он признался, что публика на его концертах становится все моложе. Раньше его график был расписан на годы вперед. Из-за пандемии он стал выступать реже.

Певец ранее назвал «бездарями» тех звезд российского шоу-бизнеса, которые попали на сцену по блату и не имеют музыкального образования. Сейчас таких, по его словам, много. Пенкин призвал вкладывать деньги не в бездарностей, а в таланты.

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