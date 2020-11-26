Пенкин рассказал о самом желанном подарке на свой грядущий юбилей

Москва, 26 ноября. Певец Сергей Пенкин 10 февраля 2021 года будет праздновать 60-летний юбилей. Он рассказал, какой подарок мечтает получить на день рождения.

Исполнитель пожаловался в интервью журналистам, что у него до сих пор нет ни одного звания. На «голубые огоньки» его тоже никогда не звали. Ко всему этому он научился относиться спокойно.

«Через два месяца мне исполнится 60 лет. И самое большое мое желание, чтобы мне присвоили хотя бы звание заслуженного артиста России», – признался Пенкин.

Артист отметил, что получает поздравления только из-за рубежа. Себя Пенкин считает патриотом. Ему не понятно, почему живущим за границей артистам дают звания заслуженных артистов, а ему нет.

«Я патриот, все время живу в России – и у меня ничего нет. Разве это правильно?! Я знаю, что самый большой грех перед Богом – это тщеславие. Но я должен сказать. Все знают, что я занесен в Книгу рекордов Гиннесса, что у меня огромный диапазон», – пожаловался артист.

У Лолиты Милявской и у Максима Галкина, по словам Пенкина, тоже нет званий. При этом они есть, у «более молодых и менее талантливых».

От дефицита зрителей исполнитель, тем не менее, не страдает. Он признался, что публика на его концертах становится все моложе. Раньше его график был расписан на годы вперед. Из-за пандемии он стал выступать реже.

Певец ранее назвал «бездарями» тех звезд российского шоу-бизнеса, которые попали на сцену по блату и не имеют музыкального образования. Сейчас таких, по его словам, много. Пенкин призвал вкладывать деньги не в бездарностей, а в таланты.