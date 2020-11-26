Шурыгина устроила шоу из своей операции по увеличению груди

Москва, 26 ноября. Диана Шурыгина увеличила грудь. Пластическую операцию она демонстрировала своим фанатам в прямом эфире. За действиями врача наблюдали около десяти тысяч человек.

Хирург во время операции отвечал на вопросы пользователей. Некоторых смутило, что медик отвлекается от столь важного процесса.

Врач признался, что не видит ничего плохого в операциях по увеличению груди. При этом он заявил о существовании побочных эффектов.

«Конечно, всегда есть риски побочных эффектов, хоть и небольшие», – подчеркнул хирург.

Намерение звезды российских телешоу увеличить размер бюста одобрили не все ее подписчики. Один из пользователей посоветовал Шурыгиной не превращать грудь в «бидоны». Другой заявил, что ему больше нравится натуральность.

«Приятней смотреть на то, что природа дала», – признался подписчик.

Шурыгина ранее рассказала, что мечтала о пластической операции на груди с 17 лет. Она показала, как выглядит бюст до хирургического вмешательства.

В октябре Диана вместе со своим бойфрендом отдыхала на Мальдивах. В соцсети девушка опубликовала фото из джунглей, где на ней нет никакой одежды. Пользователи написали в комментариях, что она похожа на Маугли и на Голлума из «Властелина колец».

На издевки подписчиков Шурыгина не обратила внимание. К тому же ее сразу стала защищать толпа поклонников. Шутникам тут же посоветовали избавить девушку от глупых комментариев и не оскорблять ее. Они напомнили, что та в свое время стала жертвой насилия, о чем неоднократно эмоционально рассказывала в различных телешоу.