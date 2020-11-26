Раскрыты последние слова Марадоны о Путине

Москва, 26 ноября. Легендарный футболист Диего Марадона признавался при жизни, что президент России Владимир Путин является его кумиром.

Марадона, будучи яркой личностью, славился не только своей игрой, но и знаменитыми друзьями. Одним из них, в частности, был кубинский лидер Фидель Кастро, которого спортсмен называл «вторым отцом». Однажды Марадона признался, что рядом с портретом Кастро в его доме висит фотография российского президента.

«Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин — это человек, который может принести мир многим на этой планете», — заявлял футболист в интервью RT в 2017 году.

Немного позже аргентинец опубликовал в соцсети совместное фото с Путиным, отметив, что остался в восторге от общения с ним. Футболист позировал рядом с российским лидером в окружении экс-защитника испанской сборной Карлеса Пуйоля, главы ФИФА Джани Инфантино и бывшего форварда камерунской сборной Самуэль Это"О.

В очередной раз аргентинец поддержал Путина 30 октября этого года. Он заявил, что доверяет российскому президенту и верит в вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Надеюсь, скоро пандемия закончится. Человечество переживает непростое время, многие остались без работы. Я доверяю Владимиру Путину. Уверен, что у него в скором времени будет вакцина», — цитирует аргентинца Deita.ru.

Сам российский президент признавался, что лучшими футболистами являются Лев Яшин, Пеле и Диего Марадона.

Диего Марадона был госпитализирован для медобследования в начале ноября. Врачи обнаружили у него субдуральную гематому и провели операцию на мозге. Позже его выписали из больницы. Однако уже дома у футболиста случился сердечный приступ.