Фанаты попросили севшую на диету актрису Пегову не худеть

Москва, 26 ноября. Актриса Ирина Пегова решила сесть на диету. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram. Фанатов ее решение не порадовало.

Пегова призналась, что борьбу с лишним весом будет начинать с разгрузочных дней. Все свое внимание она акцентирует на молочных продуктах. Артистка призвала подписчиков присоединиться к ней.

«Все, сажусь на диету! Хочу разгрузочные дни! Начну с моей любимой молочной. В первый день кефир, но я его очень не люблю и заменяю на ряженку... Весь день только ряженка, а между приемами пищи 2 литра воды. Кто со мной?» – поинтересовалась Пегова у поклонников.

На снимке в Instagram актриса стоит в супермаркете рядом с молочными продуктами. На ее лице застыла загадочная улыбка. В руках женщина держит бутылку с ряженкой. Волосы артистка собрала в небрежный хвост, а изгибы фигуры прикрыла черным платьем с цветочками.

В комментариях к посту фанаты раскритиковали Пегову за стремление стать стройной. По их мнению, она и так достаточно похудела во время тренировок для участие в ледовом шоу.

«Ира, ты и так крошка, один бюст остался! Так что ты там давай, не злоупотребляй», – призвала артистку фанатка.

«Зачем такую фигуру диетой портить?» – спросил подписчик.

Недавно Ирина Пегова примерила на себя образ знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Необычный костюм и грим для нее подобрали ради номера в шоу «Ледниковый период». Поклонникам понравилось это перевоплощение артистки. Некоторых особенно порадовали ее новые брови. Кому-то же наряд Пеговой напомнил национальный костюм украинки.