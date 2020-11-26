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Фанаты попросили севшую на диету актрису Пегову не худеть

Фанаты попросили севшую на диету актрису Пегову не худеть

Москва, 26 ноября. Актриса Ирина Пегова решила сесть на диету. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram. Фанатов ее решение не порадовало.

Пегова призналась, что борьбу с лишним весом будет начинать с разгрузочных дней. Все свое внимание она акцентирует на молочных продуктах. Артистка призвала подписчиков присоединиться к ней.

«Все, сажусь на диету! Хочу разгрузочные дни! Начну с моей любимой молочной. В первый день кефир, но я его очень не люблю и заменяю на ряженку... Весь день только ряженка, а между приемами пищи 2 литра воды. Кто со мной?» – поинтересовалась Пегова у поклонников.

На снимке в Instagram актриса стоит в супермаркете рядом с молочными продуктами. На ее лице застыла загадочная улыбка. В руках женщина держит бутылку с ряженкой. Волосы артистка собрала в небрежный хвост, а изгибы фигуры прикрыла черным платьем с цветочками.

Фанаты попросили севшую на диету актрису Пегову не худеть

 

В комментариях к посту фанаты раскритиковали Пегову за стремление стать стройной. По их мнению, она и так достаточно похудела во время тренировок для участие в ледовом шоу.

«Ира, ты и так крошка, один бюст остался! Так что ты там давай, не злоупотребляй», – призвала артистку фанатка.

«Зачем такую фигуру диетой портить?» – спросил подписчик.

Недавно Ирина Пегова примерила на себя образ знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Необычный костюм и грим для нее подобрали ради номера в шоу «Ледниковый период». Поклонникам понравилось это перевоплощение артистки. Некоторых особенно порадовали ее новые брови. Кому-то же наряд Пеговой напомнил национальный костюм украинки.

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