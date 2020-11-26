Автоэксперты предупредили россиян о возможном подорожании автомобилей

Москва, 26 ноября. Легковые автомобили в России в следующем году могут подорожать. Об этом российских автолюбителей предупредили эксперты агентства «Автостат».

Средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ в 2021 году может вырасти на десять процентов. Это случится, если доллар будет расти по отношению к рублю.

В агентстве отметили, что за последние шесть лет рост средневзвешенной цены на новую машину составил 66 процентов. В 2020 году легковушки подорожали на 6,5 процента при увеличении курса доллара более чем на десять процентов.

«Это объясняется изменением структуры самого рынка. Он сместился в сторону продаж более доступных моделей», – уверен директор «Автостат» Сергей Целиков.

В Федеральной антимонопольной службе недавно опровергли сообщения об увеличении транспортного налога на автомобили дешевле 3 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.