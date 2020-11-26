Студия Warner Bros. нашла замену Джонни Деппу в «Фантастических тварях — 3»

Москва, 26 ноября. Датский актер Мадс Миккельсен сыграет роль Грин-де-Вальда в третьей части франшизы «Фантастические твари». Соответствующее заявление сделала студия Warner Bros.

Мадс Миккельсен получил широкую известность после выхода сериала «Ганнибал», где он сыграл психиатра Ганнибала Лектера. Он также является обладателем награды Каннского кинофестиваля за роль в киноленте «Охота» Томаса Винтерберга.

Выход третьей части «Фантастических тварей» ожидается 15 июля 2022 года. В предыдущих фильмах франшизы роль Грин-де-Вальда исполнял Джонни Депп, однако его попросили покинуть проект после того, как он потерпел неудачу в суде против бывшей супруги Эмбер Херд.