Названы самые частые симптомы COVID-19 у детей

Москва, 26 ноября. У детей нет специфических симптомов коронавируса, но наиболее часто встречаются температура и кашель, сообщил эпидемиолог Александр Горелов.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости отметил, что у детей, как и у взрослых, нет специфичных симптомов COVID-19.

«Из всего набора, который есть при других респираторных инфекциях, чаще всего отмечается повышение температуры и кашель. У 2% детей отмечается изолированное поражение желудочно-кишечного тракта без респираторных симптомов», — сообщил Горелов.

Такую ярко выраженную особенность коронавируса, как потеря обоняния, по словам специалиста, сложно отнести к детям. Специалисты очень часто не могут сами объяснить этот симптом.

О том, чем отличается привычный грипп от COVID-19, ранее сообщили в ВОЗ. Как передавал Infox, коронавирус может вызывать потерю вкуса и обоняния. Кроме того, возникает одышка даже при минимальных движениях. У болезней есть ряд схожих симптомов: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и усталость.