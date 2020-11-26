Фанатов напугали сизые пятна на коже Волочковой

Москва, 26 ноября. Появление балерины Анастасии Волочковой в программе Леры Кудрявцевой встревожило поклонников артистки. Они заметили на ее коже загадочные сизые пятна.

На шоу Волочкова появилась, чтобы рассказать правду о своем миллионном долге. Балерина задолжала за услуги ЖКХ.

Фанаты не оценили жалобы Анастасии на тяжелую ситуацию. Их внимание было привлечено к неестественному цвету кожи артистки. Некоторые заподозрили у балерины наличие тяжелого заболевания.

«У Волочковой конкретно проблемы со здоровьем. Посмотрите на ее кожу и внешний вид», – написала одна из подписчиц.

Поклонники также решили, что сизые пятна появились у любительницы шпагатов на почве алкоголизма. Неравнодушные пользователи пожалели женщину.

«Неужели всем плевать на Волочкову? На ее лице все признаки алкоголизма», – было написано в комментариях.

В настоящее время Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. На солнечный курорт она улетела, устав от промозглой российской погоды.

Балерина регулярно публикует снимки с отдыха. Она, по привычке, демонстрирует свои шпагаты.

Пребывание на Мальдивах обходится знаменитости недешево. В отеле, где она остановилась, ночь в стандартном номере стоит примерно 50 тысяч рублей.

Вместе с Волочковой отдыхает ее возлюбленный. Персонал отеля, по словам артистки, даже подумал, что она проводит медовый месяц.

Недавно на странице балерины в социальной сети Instagram, появилась фотография с ее избранником. Он, по данным Федерального агентства новостей, крепко держит ее за талию. Лица мужчины не видно.

Волочкова не раз намекала на скорую свадьбу. Церемония бракосочетания, при этом, пока так и не состоялась.