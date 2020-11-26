Стали известны последние слова Марадоны перед смертью

Буэнос-Айрес, 26 ноября. За минуты до смерти легендарный футболист Диего Марадона пожаловался на плохое самочувствие.

Последние слова спортсмена прозвучали утром во время завтрака. Он заявил, что плохо себя чувствует и отправился в комнату. Через несколько минут он умер.

«Мне плохо», — передает телеканал TN точные слова Марадоны.

В доме с Марадоной был только Джонни Эспозито, сын сестры футболиста. Около половины одиннадцатого утра Джонни заметил, что Диего выглядит бледным. Спортсмена посетил врач вместе с медсестрой и психологом.

После жалобы Марадоны на здоровье, врач решил позвать на помощь коллег. К дому футболиста приехали шесть карет скорой помощи. Когда медики вошли в комнату, спортсмен был на грани смерти. Они быстро интубировали его и попытались вернуть к жизни, но было уже поздно.

В среду дочь футболиста сообщила о смерти Марадоны. Бывший капитан сборной Аргентины скончался в возрасте 60 лет. Месяц назад он был госпитализирован и перенес операцию на мозге, но в последнее время находился дома. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил общенациональный траур, передавал «Царьград».

Новость о кончине аргентинского футболиста повергла жителей Неаполя в шок. Они вышли на улицы, чтобы проститься с бывшим игроком «Наполи». Мэр города заявил о желании переименовать стадион «Сан-Паоло» в честь Марадоны.