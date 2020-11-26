Альфред Молина вернется к роли злодея в новом «Человеке-пауке»

Лос-Анджелес, 26 ноября. Доктор Осьминог в исполнении Альфреда Молины может вернуться на экраны в третьей части «Человека-паука».

Как передает портал The Geeks WorldWide, источник в Disney/Marvel сообщил, что Молина присоединился к съемкам третьей серии фильма о Человеке-пауке. Детали сюжета держатся в секрете, однако источники подтвердили, что Молина прибыл на съемочную площадку пару недель назад, чтобы поработать над хореографией трюков.

Молина исполнит роль Доктора Осьминога, однако неизвестно, действительно ли это версия злодея из «Человека-паука 2» Сэма Рэйми или некий новый образ. Издание подчеркивает, что официально информацию о возвращении Молины студии не подтвердили. Съемки картины проходят на закрытой площадке, вдали от посторонних глаз.

В начале ноября появились слухи о том, что актер Тоби Магуайр может вернуться к фильмам о Человеке-пауке. Инсайдеры заявляли, что в кроссовере фильмов о супергерое Магуайр сыграет сразу две роли — Питера Паркера из трилогии режиссера Сэма Рэйми, а также дядю Бена для героя Тома Холланда. Предполагается, что во время встречи Человек-паук Холланда примет альтернативную версию Питера Паркера в исполнении Магуайра за своего покойного дядю. Кроме того, Магуайр в дальнейшем может появиться в образе дяди Бена во флешбэках.

Третья часть «Человека-паука» с Холландом должна выйти на экраны в декабре следующего года. На данный момент нет точных данных о полном актерском составе картины, а также названии.