Хилькевич призналась, что ее притягивает сексуальность Седоковой и Паршуты

Москва, 26 ноября. Анна Хилькевич разгорячила своих поклонников откровениями о своих предпочтениях: актриса заявила, что ее притягивают сексуальные женщины.

На своей странице в Instagram Хилькевич сообщила подписчикам, что иногда мечтает стать мужчиной. И происходит это, по ее словам, «не в моменты гормональных скачков», а когда актрису «просто сносит сексуальностью других женщин». Внешний вид некоторых знакомых заставляет звезду сериала «Универ» задумываться о том, что произошло, если бы она была мужчиной.

«Причем я даже до конца не могу определиться, что же такое сексуальность. Например, мне очень нравится огонь-пожар Аня Седокова с ее ярко выраженной сексуальностью, но в то же время меня сильно привлекает и Юля Паршута с ее сдержанной притягательностью. Еще я просто балдею от Леры Дергилевой, а ее сексуальность, как мне кажется, кроется в мощнейшей харизме», — пишет Хилькевич.

Размышляя о женской сексуальности, актриса подчеркивает, что не знает секрета, почему эти женщины так привлекают к себе внимание. Хилькевич попросила поклонников помочь разобраться в этом вопросе и рассказать, что для них значит сексуальность.

Одной из первых в комментариях отметилась актриса Валерия Дергилева, сообщив, что для нее лестно оказаться в рейтинге Хилькевич.

«Анна, моя любовь и почтение. Мой джентльмен жмет вашему руку. А моя леди польщена оказаться в этом рейтинге, да еще и под таким фото», — написала коллега Хилькевич.

Фотография, которой актриса дополнила свой пост, оказалась действительно провокационной. На черно-белом снимке Анна показала свои обнаженные ноги, выгодно подчеркнув фигуру черным боди.

Поклонники актрисы активно откликнулись на вопрос Хилькевич. Одна из пользовательниц соцсети подчеркнула, что «каждая из женщин по своему счастлива — в этом и есть их секрет сексуальности». Другая выразила мнение, что сексуальность — «это взрывная энергетика, которая идет изнутри». По мнению поклонницы, сексуальность — это самооценка человека, его харизма.

Звезда «Универа» не в первый раз радует поклонников эротичными фотографиями. Недавно она опубликовала снимок из сауны, где отметила День российского кино. Вместе с коллегой по съемочной площадке Екатериной Молоховской Хилькевич предстала в полотенце на голое тело.