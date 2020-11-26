Против украинского экс-депутата Маркова возбудили дело о хранении оружия

Москва, 26 ноября. Огнестрельное оружие было найдено при обыске в московской квартире украинского экс-депутата Олега Маркова. Он проходит по делу о контрабанде скифского золота.

Следователи изъяли из квартиры бывшего депутата пистолет Макарова и магазин с тремя патронами со свинцовым сердечником. Было установлено, что пистолет и патроны были произведены на Тульском оружейном заводе.

МВД России приняло решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия. Маркову уже предъявили обвинения, передает источник Федерального агентства новостей.

Экс-депутат городского совета Одессы Олег Марков был задержан в Москве 19 ноября. Полиция задержала его с поличным, когда он пытался реализовать незаконно вывезенное с Украины скифское золото.