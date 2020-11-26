Лободу в черном комбинезоне сравнили с пантерой

Москва, 26 ноября. Певица Светлана Лобода вновь отправилась в жаркие страны. Фотографиями с отдыха она делится на своей странице в соцсети Instagram.

Обычно Лобода радует поклонников снимками в купальниках. Однако на этот раз она продемонстрировала фанатам строгий образ для вечерней прогулки. Она выбрала обтягивающий комбинезон черного цвета, который оголяет одно плечо. Пояс в цвет наряда с массивной золотой пряжкой подчеркивает тонкую талию Лободы, а туфли на шпильке делают ее ноги еще более длинными. Дополняют образ золотая сумка-клатч и распущенные волосы.

«А как бы хотелось сейчас ввысь и в бескрайнее небо», — многозначно подписала снимки певица.

Лобода позирует на фоне ночного парка аттракционов. Позади нее можно заметить большое колесо обозрения, которое украшено яркими огнями. Растущие вдоль дороги пальмы говорят о местоположении артистки. Фотография сделана в Дубае.

Поклонники пришли в восторг от новых снимков звезды. Певица получила большое количество комплиментов. Некоторые даже сравнили ее с дикой пантерой за стройность и черный наряд.

«Моя икона стиля и красоты!» — заявила подписчица.

«Какие беееесконечные ноги», — написала фанатка.

Некоторые обратили внимание, что и без того стройная Лобода сбросила вес. Фанаты посчитали, что худоба певицы начинает выглядеть болезненно.

«Тут не Лобода, а Худоба», — написал поклонник.

Однако сама артистка заявляет, что чувствует себя отлично. Ее стройное тело является результатом физических нагрузок, полноценного сна и здорового питания.

Недавно Лобода предстала перед фанатами без макияжа. Она показала подписчикам несколько фотографий и предложила выбрать лучшую из них.