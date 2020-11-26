ТОП-5 лучших голов в карьере Диего Марадоны

Ушел из жизни легендарный футболист Диего Марадона. Один из величайших игроков в истории 25 ноября резко почувствовал себя плохо, однако прибывшие медики не смогли спасти знаменитого спортсмена. По предварительным данным, причиной смерти Марадоны стал сердечный приступ. В связи с кончиной экс-футболиста власти Аргентины объявили трехдневный траур.

Федеральное агентство новостей решило вспомнить самые яркие моменты с участием Диего Марадоны на футбольном поле.

Дебютный гол за «Боку Хуниорс» (1981)

Марадона перешел в аргентинский гранд «Бока Хуниорс» из более скромного «Аргентинос Хуниорс» в статусе подающего надежды полузащитника. Дебютный гол он забил в матче с принципиальнейшим соперником «Боки» — «Ривер Плейтом». 21-летний новичок сразу же выдал показательный «голешник», технично обыграв голкипера. Игра завершилась победой «Боки» со счетом 3:0. Уже тогда стало ясно, что в Аргентине зажглась новая футбольная звезда.

A horas de los 60 de Diego comparto este gol a River en el Metro del 81. Sin dudas es uno de mis preferidos. La capacidad natural para definir y el engaño al Pato Fillol en una baldosa dejándolo por el piso. Inolvidable. #Golazos pic.twitter.com/kRoPMnBxuS — Lalo Maradona (@LaloMaradona) October 29, 2020

Парашют за «Барселону» (1982)

Вскоре на талантливого аргентинца обратили внимание в Европе. В 1982 году Марадона переходит в «Барселону».

В матче Лиги Чемпионов с югославской «Црвеной Звездой» Марадона порадовал зрителей эффектным «парашютом». Но несмотря на яркую игру, Диего не прижился в составе каталонцев. Причина — сложный характер и проблемы с дисциплиной.

Уже в 1984 году аргентинец перейдет в итальянский «Наполи», где обретет культовый статус, а спустя четверть века «десятка» Марадоны в «Барсе» достанется другому легендарному аргентинцу — Лионелю Месси.

Gol de Diego al Estrella Roja de Belgrado en 1982. El uso del cambio de ritmo como engaño. Cuando conducía por el medio, tenía el panorama completo para observar lo que ocurría en el territorio que se encontraba delante de él, como por ejemplo, al arquero adelantado. #Golazos pic.twitter.com/068yAD0LIj — Lalo Maradona (@LaloMaradona) October 24, 2020

«Рука Бога» в матче с Англией (1986)

Матч четвертьфинала с англичанами имел для Аргентины не только спортивную значимость — в памяти болельщиков еще были свежи воспоминания о войне стран за Фолклендские острова. Игра сопровождалась стычками фанатов.

На первых минутах второго тайма Марадона открыл счет. Правда, сделал это он своей левой рукой. Арбитр встречи нарушения не заметил и засчитал гол. Это спровоцировало драку фанатов на трибуне — разъяренные англичане напали на аргентинцев. После матча Марадона заявил: «Я не коснулся мяча, это была рука Бога». После этого «Рука Бога» навсегда стало прозвищем игрока, а его второй забитый англичанам мяч — «голом века».

В итоге аргентинцы стали победителями Чемпионата мира, а Марадона обрел статус легенды у себя на родине.

Шедевральный гол в ворота «Милана» (1988 год)

В Неаполе Марадона был настоящим любимцем публики. Благодаря аргентинцу «Наполи» впервые в своей истории стал чемпионом Италии в 1987 году.

Однако в это же время в «Милан» пришел молодой наставник Арриго Сакки, который вскоре соберет самую грозную команду в Европе. В чемпионском для миланцев сезоне 1987-88 бросить вызов «красно-черным» мог лишь прошлогодний чемпион — «Наполи» Диего Марадоны.

В противостоянии с «Миланом» аргентинец забил шедевральный гол. Марадона в несколько касаний обработал мяч и мастерски обыграл вратаря. Однако его усилий не хватило для победы «Наполи». Тот матч неаполитанцы проиграли со счетом 2:3.

Впрочем, позже аргентинец в 1990 году еще приведет «Наполи» ко второму чемпионству в истории. Однако оно до сих пор и остается последним.

«Лебединая песня» на Чемпионате мира-1994

На последний крупный чемпионат в своей карьере Марадона отправился в 34-летнем возрасте. Пик карьеры Диего миновал, и он вернулся доигрывать в Аргентину. Перед чемпионатом было много недовольных, которые выступали против вызова ветерана в сборную. Однако Марадона поехал на турнир в США и забил феноменальный гол в ворота Греции, эффектно сыграв в «стеночку» с Фернандо Редондо. Аргентинцы тогда разгромили соперника со счетом 4:0.

После игры футболист заявил: «Посвящаю этот матч скептикам, которые утверждали, что я уже ни на что не способен. Хотел бы услышать, что они говорят сегодня». Однако вскоре разразился скандал — после игры с Нигерией Марадона сдал тест на допинг, который дал положительный результат. В организме футболиста обнаружили целых пять наркотических веществ. Он был дисквалифицирован на 15 месяцев. Без Марадоны Аргентина проиграла оставшиеся матчи. После дисквалификации Диего произнес знаменитую фразу: «У меня отрезали ноги». Матч с Нигерией стал последним в его карьере за национальную сборную.

Свои соболезнования в связи со смертью Марадоны в беседе с ФАН принесли легенды отечественного футбола — Ринат Дасаев и Александр Бородюк. Голкипер сборной СССР Дасаев отметил, что аргентинец был настоящей «проблемой» для всех вратарей. А Бородюк подчеркнул, что лишь феноменальные люди могут повторить успех Марадоны.