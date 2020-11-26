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ТОП-5 лучших голов в карьере Диего Марадоны

ТОП-5 лучших голов в карьере Диего Марадоны

Ушел из жизни легендарный футболист Диего Марадона. Один из величайших игроков в истории 25 ноября резко почувствовал себя плохо, однако прибывшие медики не смогли спасти знаменитого спортсмена. По предварительным данным, причиной смерти Марадоны стал сердечный приступ. В связи с кончиной экс-футболиста власти Аргентины объявили трехдневный траур.

Федеральное агентство новостей решило вспомнить самые яркие моменты с участием Диего Марадоны на футбольном поле.

Дебютный гол за «Боку Хуниорс» (1981)

Марадона перешел в аргентинский гранд «Бока Хуниорс» из более скромного «Аргентинос Хуниорс» в статусе подающего надежды полузащитника. Дебютный гол он забил в матче с принципиальнейшим соперником «Боки» — «Ривер Плейтом». 21-летний новичок сразу же выдал показательный «голешник», технично обыграв голкипера. Игра завершилась победой «Боки» со счетом 3:0. Уже тогда стало ясно, что в Аргентине зажглась новая футбольная звезда.

Парашют за «Барселону» (1982)

Вскоре на талантливого аргентинца обратили внимание в Европе. В 1982 году Марадона переходит в «Барселону».

В матче Лиги Чемпионов с югославской «Црвеной Звездой» Марадона порадовал зрителей эффектным «парашютом». Но несмотря на яркую игру, Диего не прижился в составе каталонцев. Причина — сложный характер и проблемы с дисциплиной.

Уже в 1984 году аргентинец перейдет в итальянский «Наполи», где обретет культовый статус, а спустя четверть века «десятка» Марадоны в «Барсе» достанется другому легендарному аргентинцу — Лионелю Месси.

«Рука Бога» в матче с Англией (1986)

Матч четвертьфинала с англичанами имел для Аргентины не только спортивную значимость — в памяти болельщиков еще были свежи воспоминания о войне стран за Фолклендские острова. Игра сопровождалась стычками фанатов.

На первых минутах второго тайма Марадона открыл счет. Правда, сделал это он своей левой рукой. Арбитр встречи нарушения не заметил и засчитал гол. Это спровоцировало драку фанатов на трибуне — разъяренные англичане напали на аргентинцев. После матча Марадона заявил: «Я не коснулся мяча, это была рука Бога». После этого «Рука Бога» навсегда стало прозвищем игрока, а его второй забитый англичанам мяч — «голом века».

В итоге аргентинцы стали победителями Чемпионата мира, а Марадона обрел статус легенды у себя на родине.

Шедевральный гол в ворота «Милана» (1988 год)

В Неаполе Марадона был настоящим любимцем публики. Благодаря аргентинцу «Наполи» впервые в своей истории стал чемпионом Италии в 1987 году.

Однако в это же время в «Милан» пришел молодой наставник Арриго Сакки, который вскоре соберет самую грозную команду в Европе. В чемпионском для миланцев сезоне 1987-88 бросить вызов «красно-черным» мог лишь прошлогодний чемпион — «Наполи» Диего Марадоны.

В противостоянии с «Миланом» аргентинец забил шедевральный гол. Марадона в несколько касаний обработал мяч и мастерски обыграл вратаря. Однако его усилий не хватило для победы «Наполи». Тот матч неаполитанцы проиграли со счетом 2:3.

Впрочем, позже аргентинец в 1990 году еще приведет «Наполи» ко второму чемпионству в истории. Однако оно до сих пор и остается последним.

«Лебединая песня» на Чемпионате мира-1994

На последний крупный чемпионат в своей карьере Марадона отправился в 34-летнем возрасте. Пик карьеры Диего миновал, и он вернулся доигрывать в Аргентину. Перед чемпионатом было много недовольных, которые выступали против вызова ветерана в сборную. Однако Марадона поехал на турнир в США и забил феноменальный гол в ворота Греции, эффектно сыграв в «стеночку» с Фернандо Редондо. Аргентинцы тогда разгромили соперника со счетом 4:0.

После игры футболист заявил: «Посвящаю этот матч скептикам, которые утверждали, что я уже ни на что не способен. Хотел бы услышать, что они говорят сегодня». Однако вскоре разразился скандал — после игры с Нигерией Марадона сдал тест на допинг, который дал положительный результат. В организме футболиста обнаружили целых пять наркотических веществ. Он был дисквалифицирован на 15 месяцев. Без Марадоны Аргентина проиграла оставшиеся матчи. После дисквалификации Диего произнес знаменитую фразу: «У меня отрезали ноги». Матч с Нигерией стал последним в его карьере за национальную сборную.

Свои соболезнования в связи со смертью Марадоны в беседе с ФАН принесли легенды отечественного футбола — Ринат Дасаев и Александр Бородюк. Голкипер сборной СССР Дасаев отметил, что аргентинец был настоящей «проблемой» для всех вратарей. А Бородюк подчеркнул, что лишь феноменальные люди могут повторить успех Марадоны.

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